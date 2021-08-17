Под Москвой потерпел крушение опытный военно-транспортный самолет Ил-112В

Авария произошла во время тренировочного полета, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", - заявили в ОАК.
В соцсетях доступны видео очевидцев аварии, на которых заметно, что двигатель самолета перед падением был охвачен огнем.
Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112.
На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.
Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz
— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021
Там сообщили, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.
На борту Ил-112В было три человека, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник. "Самолет вылетел с аэродрома "Кубинка" и потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.
"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", - рассказал источник Интерфакса. Кроме того, по его словам, рассматривается и версия ошибки экипажа.
"Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП", - добавил источник.
РИА Новости со ссылкой на свой источник пишет, что катастрофа, по предварительным данным, могла произойти из-за пожара в двигателе.
Официальный представитель "Ростех" (в него входит ОАК) сказал Интерфаксу, что причины крушения пока не ясны: "Был рутинный тренировочный полет. Другой информации пока нет".
13 августа опытный экземпляр нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".
Ил-112В - первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" после распада Советского Союза. Он должен заменить устаревающиие Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн лёгких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.
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