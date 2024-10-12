Под Белгородом в результате атаки дронов ранены три человека

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников в субботу, 12 октября, ранены три жителя села Устинка - женщина и двое мужчин. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами, написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавшие находятся в среднетяжелом состоянии.

В Краснодарском крае при атаке дронов повреждены три дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Пострадавших, по его словам, нет.

Тем временем в оккупированных российскими войсками Ровеньках Луганской области после удара беспилотника горит нефтебаза, пишут местные Telegram-каналы, публикуя видео пожара. Официальных комментариев не поступало.