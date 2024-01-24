Под Белгородом разбился российский военный самолет Ил-76

Telegram-канал "112" в свою очередь указал, что место крушения оцепили военные, а обломки от самолета разлетелись на несколько километров.
Что перевозил упавший самолет?
Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" сообщили со ссылкой на Минобороны РФ, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Между тем онлайн-издание "Украинская правда" (УП) сначала сообщило: "Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300".
Через некоторое время "Украинская правда" изменила свою новость. Теперь там говорится, что источник издания ВСУ подтвердил факт падения самолета. Собеседники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. О том, что падение Ил-76 - "работа ВСУ", в материале больше не упоминается.
Изданию "Суспiльне" в Минобороны Украины заявили, что пока не могут подтвердить данные о том, что Ил-76 был сбит ВСУ, так как "еще проверяют информацию".
Реакции в РФ на катастрофу самолета
В Кремле отказались комментировать крушение самолета. "Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать", - цитирует слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова агентство "Интерфакс".
Между тем глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов утверждает, что Ил-76 был сбит под Белгородом ракетами систем Patriot или IRIS-T SLM. Он добавил, что в потерпевшем крушение самолёте Ил-76 "находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен". "Следом летел второй самолёт Ил-76, который вёз ещё порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - сказал Картаполов. Он также утверждал, что, по его мнению, Ил-76 был сбит украинской стороной "для того, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию".
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и германскому бундестагу в связи с катастрофой Ил-76.
Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. Способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 - в двухпалубном. Максимальная полезная нагрузка - 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн - 4750 км. Экипаж - до 7 человек.