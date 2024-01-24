Под Белгородом разбился российский военный самолет Ил-76

В Кремле отказались комментировать крушение самолета. "Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать", - цитирует слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова агентство "Интерфакс".

Между тем глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов утверждает, что Ил-76 был сбит под Белгородом ракетами систем Patriot или IRIS-T SLM. Он добавил, что в потерпевшем крушение самолёте Ил-76 "находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен". "Следом летел второй самолёт Ил-76, который вёз ещё порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - сказал Картаполов. Он также утверждал, что, по его мнению, Ил-76 был сбит украинской стороной "для того, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию".