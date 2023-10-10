"Почуял кровь, закусил удила". Что говорит государственное ТВ России о войне в Израиле

"И ХАМАС почуял кровь, и правительство Нетаньяху закусило удила. Без большого кровопролития на переговоры не пойдут", — делают вывод в передаче "Воскресное время" на Первом канале.

У "Вестей недели" есть корреспонденты с обеих сторон конфликта, оба их репортажа один за другим показывают в передаче.

Вспоминают и о том, что в Израиле живет много "наших соотечественников, как бывших, так и нынешних": говорят, что дипломаты выясняют, нет ли пострадавших.

"Большое количество захваченных в плен. Их, не церемонясь, вывозят на палестинские территории. О конвенциях, защищающих пленных, здесь явно не слышали, — говорит корреспондент «Воскресного времени» на Первом канале, называя произошедшее "адом". — Это неприкрытый захват заложников. Хамасовцы хватают мирных жителей. Даже детей".

"Подмочена репутация и у танка "Меркава". Один из них, запросто можно сказать, походя сожгли гранатой, сброшенной с дрона. Новые реалии ближневосточного конфликта. А ведь "Меркава" считалась очень защищенной машиной, — рассказывает корреспондент "Воскресного времени". — И колоссальный репутационный удар по армии и спецслужбам, прохлопавшим столь масштабное нападение сразу с земли, с моря и даже с воздуха".

"Событие развивается столь стремительно и драматично, что уже никто и не вспоминает о столь устойчивых стереотипах, что складывались годами, — с этого ведущий Дмитрий Киселев начал рассказ о событиях на Ближнем Востоке. — Да вот по пальцам: Израиль — самое защищенное и безопасное государство, мощь израильской армии Цахал не ставится под сомнение, Моссад — лучшая разведка в мире, израильская система ПВО "Железный купол" — непробиваема, израильский танк "Меркава" — неуязвим. Сейчас все эти стереотипы снесены, словно золотая листва порывом осеннего ветра".

"Вопрос, не выльется ли война локальная в очередную региональную, коих уже было немало? Ситуация грозит выйти из-под контроля, тем более что, скажем так, те же, кто заварил кровавую кашу на Украине, с грацией слона в посудной лавке подталкивают к конфликту и ближневосточный регион, — говорит корреспондент "Воскресного времени". — А помните, как всего неделю назад советник Байдена по нацбезопасности хвастался, что США принесли на Ближний Восток спокойствие".

А еще в передачах государственного ТВ об Израиле часто появляется Америка. И всегда в отрицательном ключе: США в интерпретации пропагандистов выходят виноватыми в эскалации, тайными кукловодами, из-за вмешательства которых все и происходит.

За эти дни стало общим местом сравнивать нападение с началом войны Судного дня, но в "Вестях недели" подчеркивают, что "полвека назад Израилю противостояли две сильнейшие на тот момент арабские армии, а теперь — отряды из палестинского анклава, который много лет находится в фактической блокаде".

Действительно, неделю назад советник президента США Джейк Салливан сказал, что в ближневосточном регионе сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия. Впрочем, он настолько прямо не приписывал эту заслугу исключительно работе США.

"И уже CNN пишет, что Байден в отчаянном положении. Ситуация для него слишком сложная. Его советники настолько увлеклись Россией и Китаем, что упустили Ближний Восток. Они были абсолютно уверены, что там все под контролем и могли положиться на израильскую игру и на репутацию Моссада как спецслужбы, которая знает все обо всех», — говорит корреспондент «Итогов недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ.