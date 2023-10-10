"Почуял кровь, закусил удила". Что говорит государственное ТВ России о войне в Израиле

Нападение ХАМАС на израильские города на государственном ТВ описывают как жестокое и даже "запредельное".
"Большое количество захваченных в плен. Их, не церемонясь, вывозят на палестинские территории. О конвенциях, защищающих пленных, здесь явно не слышали, — говорит корреспондент «Воскресного времени» на Первом канале, называя произошедшее "адом". — Это неприкрытый захват заложников. Хамасовцы хватают мирных жителей. Даже детей".
Об ответных бомбежках Газы со стороны Израиля, принесших сотни жертв и много разрушений, по телевизору тоже рассказывают.
Вспоминают и о том, что в Израиле живет много "наших соотечественников, как бывших, так и нынешних": говорят, что дипломаты выясняют, нет ли пострадавших.
У "Вестей недели" есть корреспонденты с обеих сторон конфликта, оба их репортажа один за другим показывают в передаче.
Ни на чью сторону телепропагандисты не встают, по крайней мере, открыто.
"И ХАМАС почуял кровь, и правительство Нетаньяху закусило удила. Без большого кровопролития на переговоры не пойдут", — делают вывод в передаче "Воскресное время" на Первом канале.
"Подмоченная репутация танка". Как подчеркивают ошибки израильской армии
Правда, в рассказе об изначальном нападении ХАМАС репортеры подчеркивают неготовность израильских сил к нападению. Можно сказать, смакуют.
"Событие развивается столь стремительно и драматично, что уже никто и не вспоминает о столь устойчивых стереотипах, что складывались годами, — с этого ведущий Дмитрий Киселев начал рассказ о событиях на Ближнем Востоке. — Да вот по пальцам: Израиль — самое защищенное и безопасное государство, мощь израильской армии Цахал не ставится под сомнение, Моссад — лучшая разведка в мире, израильская система ПВО "Железный купол" — непробиваема, израильский танк "Меркава" — неуязвим. Сейчас все эти стереотипы снесены, словно золотая листва порывом осеннего ветра".
"Подмочена репутация и у танка "Меркава". Один из них, запросто можно сказать, походя сожгли гранатой, сброшенной с дрона. Новые реалии ближневосточного конфликта. А ведь "Меркава" считалась очень защищенной машиной, — рассказывает корреспондент "Воскресного времени". — И колоссальный репутационный удар по армии и спецслужбам, прохлопавшим столь масштабное нападение сразу с земли, с моря и даже с воздуха".
За эти дни стало общим местом сравнивать нападение с началом войны Судного дня, но в "Вестях недели" подчеркивают, что "полвека назад Израилю противостояли две сильнейшие на тот момент арабские армии, а теперь — отряды из палестинского анклава, который много лет находится в фактической блокаде".
"Байден в отчаянном положении". Почему в контексте Израиля говорят о США
А еще в передачах государственного ТВ об Израиле часто появляется Америка. И всегда в отрицательном ключе: США в интерпретации пропагандистов выходят виноватыми в эскалации, тайными кукловодами, из-за вмешательства которых все и происходит.
"Вопрос, не выльется ли война локальная в очередную региональную, коих уже было немало? Ситуация грозит выйти из-под контроля, тем более что, скажем так, те же, кто заварил кровавую кашу на Украине, с грацией слона в посудной лавке подталкивают к конфликту и ближневосточный регион, — говорит корреспондент "Воскресного времени". — А помните, как всего неделю назад советник Байдена по нацбезопасности хвастался, что США принесли на Ближний Восток спокойствие".
Действительно, неделю назад советник президента США Джейк Салливан сказал, что в ближневосточном регионе сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия. Впрочем, он настолько прямо не приписывал эту заслугу исключительно работе США.
"И уже CNN пишет, что Байден в отчаянном положении. Ситуация для него слишком сложная. Его советники настолько увлеклись Россией и Китаем, что упустили Ближний Восток. Они были абсолютно уверены, что там все под контролем и могли положиться на израильскую игру и на репутацию Моссада как спецслужбы, которая знает все обо всех», — говорит корреспондент «Итогов недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ.
Выходящее на Первом канале "Воскресное время" цитирует прокремлевского политолога Дмитрия Саймса, который опять-таки винит во всем "коллективный Запад»: "Западные покровители Украины почувствовали себя вольготнее и на Ближнем Востоке: в Сирии, в Ливане. И стали наносить все больше ударов по "Хезболле", по сирийским войскам, то есть по тем, кто поддерживает ХАМАС. И с их точки зрения, конечно, с точки зрения ХАМАСа и его покровителей, имела место серьезная израильская провокация".
Пригодилась и свежая цитата Дональда Трампа, который снова собирается выдвигаться в президенты на грядущих выборах в США и поэтому жестко критикует главного оппонента — Байдена — по любому поводу. "Атака на Израиль была совершена потому, что нас воспринимают как слабых, неэффективных и со слабым, действительно слабым лидером. Сейчас время, когда США нуждаются в лидере. А у нас его нет", — эту цитату использовали в "Вестях недели".
Байден объявил об однозначной поддержке Израиля, говорит корреспондент "Итогов недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ, а внезапная война может быть выгодна Нетаньяху перед выборами (ведь израильтяне митинговали с требованием его оставки).
Сразу следом в передаче стоит цитата эксперта, где тот ругает Запад и защищает палестинцев: "Это нарратив Запада о том, что эти люди террористы. Но вы должны рассмотреть весь контекст. Происходит постоянный снос палестинских домов, изгнание людей из деревень, задержание и тюремное заключение без предъявления обвинений. Почти ежедневно происходит убийство палестинских детей, уничтожение имущества, были разрушены школы. Сколько люди могут терпеть? Наступает время, когда вы начинаете сопротивляться".
При чем тут Украина?
А где "коллективный Запад", там российские пропагандисты вспоминают и про Украину, которую на федеральном ТВ годами называют жертвой манипуляций западных политиков. "Пока американцы поддерживают киевских неонацистов, западное оружие, что направлено в Украину, покупают палестинские группировки. Видео с благодарностью украинским оружейным баронам появилось в арабских СМИ. Ничего удивительного, если учитывать запредельную коррупцию киевского режима", — говорит корреспондент России-1 Евгений Поддубный (сейчас он находится на Ближнем Востоке, но раньше делал репортажи с войны в Украине).
Нет никаких доказательств, что у палестинцев, напавших из Газы, оказалось западное оружие, которое передали Украине. Однако эту тему подхватили многие российские телеканалы.
Об этом рассказывают и в "Воскресном времени": "И еще, кстати, вопрос, из какого оружия их убивали, — говорит корреспондент. — Многие держат в уме летние заявления Нетаньяху о западном оружии, которое вроде как было поставлено на Украину, но оттуда каким-то образом, как вы думаете, каким, оказалось на Ближнем Востоке".
Действительно, в июне Нетаньяху именно так объяснял свой отказ предоставить военную помощь Украине в интервью Jerusalem Post: "У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и использоваться против нас. И кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах".
Особенно кстати пришелся пропагандистам твит американской республиканки Марджори Тейлор Грин, которая написала, что США вместе с Израилем должны "отслеживать серийные номера всех американских вооружений, применяемых ХАМАС против Израиля. Поступило ли это оружие из Афганистана или с Украины? Весьма вероятно, и то, и другое".
Ее цитируют и на Первом канале, и на России-1. При этом конгрессвумен Грин — ультраправый политик, сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. Она жестко критикует президента Байдена, в том числе за военную помощь Украине. То есть пропагандисты берут крайнее мнение и относятся к нему очень серьезно.
Идею о том, что в руках ХАМАС оказалось переданное Украине оружие, распространяют и другие прокремлевские журналисты: например, корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале.
Кстати, Стешин и другие z-блогеры не пытаются держать нейтралитет, критикуя израильские спецслужбы и армию, а некоторые и вовсе открыто поддерживают Палестину в этом конфликте. Стешин запостил видео с убегающими с музыкального фестиваля израильтянами (этот фестиваль нападавшие расстреляли в день вторжения, многих участников взяли в заложники), подписав, что не испытывает "ни капли жалости и сочувствия". В этом же посте он иронизирует над "релокантами", то есть теми, кто после начала российского вторжения в Украину переехал из РФ в Израиль.
Насмешки над людьми, которые покинули Россию из-за войны, а теперь все равно оказались в воюющей стране — еще один тренд, который заметен среди провоенных интернет-комментаторов. Связанный с ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone выпустил пропалестинский пост, закончив его словами "Ну и всяким Макаревичам, Галкиным, Пугачевым и Шендеровичам тоже привет".
Неожиданное нападение
Текущее нападение на Израиль – самое масштабное со времен войны Судного дня 50 лет назад, в ходе которой Сирия и Египет попытались вернуть территории, потерянные в ходе Шестидневной войны. В этот раз боевики ХАМАС осуществили неожиданную атаку. Во время религиозного праздника (Шаббат и Симхат тора) ХАМАС выпустил большое количество ракет, неожиданно вторгся на территорию Израиля, убил и ранил много мирных жителей и военных.
По последним данным, с момента начала атак ХАМАС в Израиле было убито более 700 человек, в том числе более 250 на музыкальном фестивале электронной музыки. В ответ Израиль начал авиабомбардировки Газы и заблокировал Западный берег реки Иордан, где проживает около 2,8 млн палестинцев. Министерство энергетики страны прекратило поставки в сектор Газа воды, топлива и электричества.
Для Израиля нападение оказалось неожиданным в том числе потому, что Израиль и ХАМАС вели непрямые мирные переговоры при посредничестве Египта, Катара и ООН об улучшении условий жизни в секторе Газа: в частности, о разрешении для жителей Газы на работу в Израиле и ослаблении других ограничений фактической блокады в обмен на относительное спокойствие. Это выглядело как путь к большей нормализации, а не к войне.
В ответ на беспрецедентную атаку Израиль начал войсковую операцию. Палестинские власти сообщают, что в секторе Газа в результате ответных ударов погибли 493 человека, более 2 тысяч получили ранения. Израиль все еще ведет бои с палестинскими боевиками в «семи-восьми местах» на израильской территории, заявляют в ЦАХАЛ. Израильская армия ночью продолжала наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа, в ЦАХАЛ сообщили о поражении около 500 целей. Тем не менее ракетные обстрелы израильских городов боевиками ХАМАС продолжаются.
Представительство Ирана при ООН отвергло сообщения о том, что Тегеран якобы принимал участие в планировании нападения на Израиль.