"Почта России" приостановила наземную доставку в Европу

Причины ограничений могут быть связаны с тем, что немецкая дочерняя компания "Почты России" не успела перезаключить договоры для оформления доставки наземными способами, пишет агентство РБК со ссылкой на источник. В пресс-службе "Почты России" объяснили такие изменения "бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению".