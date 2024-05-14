Почему Путин поставил во главе Минобороны экономиста?

Место Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ займет Андрей Белоусов - 65-летний доктор экономических наук, сделавший за 20 лет стремительную карьеру от ученого до вице-премьера РФ. Назначение - противоречивое, соглашаются эксперты, но отмечают, что оно не должно оказать сильного влияния на ход войны в Украине, однако окажет влияние на оптимизацию растущих расходов в армии РФ.

Эксперты отмечали, что политики находятся в функциональном противостоянии: Мишустину незадолго до его болезни стало подчиняться министерство финансов, которое как раз вывели из зоны ответственности Белоусова. А последний, по замыслу Кремля, должен был посвятить себя оценке эффективности бюджетных расходов и финансовой стабильности российской экономики. Наблюдатели поспешили заявить о завершении карьеры Белоусова, когда 12 мая премьер-министр Мишустин не стал включать его в новый список правительства РФ.

Во власть Белоусов пришел довольно поздно - в 2006 году. До этого он проработал больше 20 лет в Академии наук СССР, которую затем переименовали в Российскую академию наук. Его семья была из академической среды: отец - экономист, мама - радиохимик. При этом Белоусов, насколько известно из открытых источников, никогда не служил в армии, если не считать военные сборы в университете.