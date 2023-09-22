По штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар

«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Развожаев. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео последствий удара.

Глава Севастополя заявил, что возможна еще одна атака. «Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий», — написал он в телеграме.

Обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых, сообщает корреспондент ТАСС. По данным телеграм-канала «Крымский ветер», к зданию штаба флота подъехали десять машин скорой помощи. Телеграм-канал «112» утверждает, что, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Судя по фотографиям, снятым, как утверждается, на месте удара по штабу Черноморского флота, в здании разрушена крыша и как минимум один верхний этаж.