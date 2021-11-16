Перепись населения продолжалась ровно месяц — она стартовала 15 октября. Итоги первого ее этапа, как ожидается, будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года.

Сообщить свои данные на этот раз можно было как традиционным способом (во время визита переписчика или на переписном участке), так и отправить их в электронном виде через портал Госуслуг.

Перед началом переписи власти активно призывали россиян по возможности проходить ее именно в электронном виде, однако в итоге, по данным Росстата, этой услугой воспользовалось менее 20% населения страны (около 25 млн человек).

"Один процент непереписавшихся"



Накануне заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказывал в интервью "Коммерсанту", что ведомство удовлетворено итогами переписи и что "по предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100%".

Такую странную статистику чиновник объяснил тем, что полученная цифра "исходит из оценки численности населения, и она какое-то время будет гулять туда-сюда, пока не откорректируется".

Ранее Смелов рассказывал, что по состоянию на 12 ноября Всероссийскую перепись населения прошли 99% россиян. Это заявление быстро разошлось по соцсетям и даже породило шуточный флешмоб "Я/мы — 1 процент непереписавшихся".

Сомнения в правдоподобности таких показателей высказывают и некоторые ученые.

"Уже прошлая перепись 2010 года не вызывала у меня доверия, — говорит в беседе с Би-би-си социолог, профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров. — Я тогда специально опросил своих знакомых в Петербурге, приходили ли к ним переписчики — ни к одному не приходили. В этом году происходит то же самое — среди людей, с которыми я разговаривал, нет ни одного человека, к которому приходили переписчики".

О большом количестве не желающих проходить перепись 10 ноября сообщала "Новая газета". По информации издания, в Новосибирске из-за слишком большого процента "отказников" волонтерам и сотрудникам ответственных за перепись подразделений Росстата якобы даже разрешили собирать данные о жителях у их соседей.

А петербургское издание "Фонтанка" сообщало, что некоторые городские переписчики получили распоряжение вносить уже готовые данные о горожанах без хождения по квартирам, чтобы не портить статистику.

Правда, в понедельник глава Росстата Павел Малков пояснил, что озвученная его замом цифра 99% — это не численность населения, а процент исполнения плана.

"Цифра получена путем сложения четырех источников — переписчики, госуслуги, спецконтингент, административные данные других органов власти. Эта цифра характеризовала масштаб проделанной работы. Дальше начинается второй этап. Нужно убрать дубли, убрать грязные данные", — говорит он.

Независимый демограф Алексей Ракша тоже утверждает, что все эти цифры пока ни о чем не говорят. "Информация, полученная в ходе переписи, еще будет корректироваться, будет убираться дублирующая информация, какие-то ошибки, это все еще будет какое-то время обрабатываться", — объяснил он Би-би-си.

Перепись и пандемия



Изначально перепись населения должна была пройти в октябре 2020-го, но еще летом прошлого года ее было решено отложить из-за пандемии коронавируса. В феврале 2021 года правительство решило вновь перенести перепись — на этот раз на сентябрь 2021-го.

Летом сроки переписи решили опять сдвинуть — на этот раз из-за сентябрьского единого дня голосования и выборов в Госдуму.

Однако осенью ситуация с распространением коронавируса в России вновь начала ухудшаться, а смертность в результате Covid-19 периодически устанавливала рекорды. В конце октября власти даже ввели режим нерабочих дней по всей стране, чтобы остановить распространение инфекции, а в некоторых регионах этот режим был продлен. При этом на процесс и сроки переписи все эти меры не повлияли.

Павел Смелов признавал в интервью агентству ТАСС, что самой большой сложностью в ходе переписи стала именно необходимость ее проведения в условиях пандемии.

"И у переписчиков были сложности, и нам нужно было в кратчайшие сроки обеспечить всех средствами защиты. Организационно это также добавило проблем и неприятностей. Но они все были решаемы, мы все их преодолели", — говорил он.

Глава ведомства Павел Малков сообщал, что более пяти тысяч переписчиков заболели во время переписи, более трех тысяч из них заразились именно коронавирусом.

По мнению Алексея Ракши, во время обострения пандемии устраивать перепись неуместно. "Это может повлиять на качество полученных данных в худшую сторону", — полагает он.

Даниил Александров тоже уверен, что проводить перепись во время эпидемии не стоит.

"Это плохая практика. Люди ужасно раздражаются и отказываются пускать переписчиков. Это во многом проблема нашей непоследовательной политики, когда, с одной стороны, вводятся ковид-ограничения, а с другой — разрешаются массовые мероприятия вроде "Алых парусов". Это раздражает население и сеет недоверие в обществе", — рассуждает он.

Зачем нужна перепись населения



Основная информация о жителях страны уже хранится в базах ЗАГСов, МВД и других ведомств, но всеобщая перепись населения считается наиболее полным и независимым источником данных о том, кто и как живет в России, об условиях проживания, уровне образования, национальности, семейном положении граждан.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале перписи, отмечал, что на основе полученных данных власти смогут принимать "более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография".

"В переписи есть очень большое число уникальных данных: национальность, владение языками, перемещение на работу, занятость, источники доходов и т.д. Этой информации по всем людям нет нигде, ни в одной базе; плюс перепись дает очень ценную информацию для проверки разных баз данных, в том числе по рождаемости и по смертности, и их корректировки", — объясняет Алексей Ракша.

Даниил Александров называет перепись населения "золотым стандартом" знаний о населении страны. "С этими данными потом уже нужно соотносить все соцопросы и прочие социологические исследования", — поясняет он.