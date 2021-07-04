«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей, все-таки за океаном», — сказал Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Песков назвал британский эсминец, зашедший в черноморские воды, «инструментом сознательной, хорошо спланированной провокации» и пообещал, что реакция России в случае повторного инцидента «будет, конечно же, жестка».
«А главное, как сказал президент, все-таки ту информацию, которую получил разведывательный самолет, это была не та информация, которую они собирались получить, это была та информация, которую российская сторона посчитала необходимым предоставить», — добавил Песков.
Инцидент произошел 23 июня, когда британский эсминец «Дефендер» был замечен в районе мыса Фиолент в черноморских водах около Крыма. Минобороны России потребовало покинуть территориальную зону РФ, а российские военные произвели предупреждающий выстрел и сбросили несколько бомб по курсу его движения. Британское военное ведомство в ответ на это заявило, что стрельба по кораблю не велась.
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