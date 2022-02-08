К настоящему времени эту петицию подписали более 50 тысяч человек.

Как указывает в своей петиции Илья Яшин, за полтора десятилетия пребывания у власти Кадыров превратил северокавказский регион в обособленное государство внутри РФ, где российские законы не действуют. Кадыров не сумел решить экономические проблемы Чечни, в чем он сам, как напоминает Яшин, открыто признается. Следовательно, глава Чечни со своими обязанностями не справляется, делает вывод политик.

Яшин осуждает Кадырова в связи с тем, что чеченские власти и правоохранители грозят лишить жизни граждан России и делают это во всеуслышание и при фактическом отсутствии реакции Кремля. Имеются, в частности, в виду заявления депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который говорил об "отрезании голов" критикам Кадырова из семьи Янгулбаевых.

"Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников и их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", — говорится в тексте петииции.

Политик заступился за вывезенную в Грозный и отправленную под арест жену отставного судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, интересуясь у Кадырова, "не стыдно ли ему воевать с женщинами".

Яшин также обвинил Кадырова и его людей в причастности к убийству Бориса Немцова. "Уверен, ты хорошо помнишь имена исполнителей этого убийства", — написал оппозиционер.

В заключение сказано, что подписавшие петицию люди обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с требованием уволить Кадырова с поста главы Чечни.

Кремль дает свою оценку



Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по поводу петиции, что это "обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами", и в Кремле к такому обращению относятся "соответствующим образом".

Рамзан Кадырова в январе назвал "пособниками террористов" семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, правозащитника Игоря Каляпина, "Новую газету" и ее журналистку Елену Милашину, а также телеканал "Дождь". В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать головы Янгулбаевым.

После угроз Кадырова "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", "Медуза" призвали руководство России отреагировать на ситуацию. В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашиной называли "выражением личного мнения", а оценивать действия депутата отказались, сославшись на то, что это функция думского комитета по этике.