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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны из-за позиции украинской стороны, которая запретила их на законодательном уровне.
Dmitrijus Peskovas
Dmitrijus Peskovas
© Scanpix / Reuters

По его словам, Владимир Путин всегда был готов к диалогу, и в этом плане ничего не изменилось.

"Путин всегда был открыт к переговорам. Он пытался инициировать переговоры с НАТО и США, с Украиной. Ничего не изменилось в этом плане. Изменилась только позиция украинской стороны. Украинский закон теперь запрещает переговоры», — сказал Песков (цитата по "КоммерсантЪ").

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Он отметил, что российский президент пытался инициировать переговоры с НАТО, США, ОБСЕ еще до начала войны в Украине.

Напомним, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября. В нем прописаны действия Украины в ответ на попытку России аннексировать ее территории. В том числе там констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». В ответ на это в Кремле тогда заявили, что «будут ждать смены позиции или другого президента Украины".

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