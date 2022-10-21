По его словам, Владимир Путин всегда был готов к диалогу, и в этом плане ничего не изменилось.
"Путин всегда был открыт к переговорам. Он пытался инициировать переговоры с НАТО и США, с Украиной. Ничего не изменилось в этом плане. Изменилась только позиция украинской стороны. Украинский закон теперь запрещает переговоры», — сказал Песков (цитата по "КоммерсантЪ").
Он отметил, что российский президент пытался инициировать переговоры с НАТО, США, ОБСЕ еще до начала войны в Украине.
Напомним, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября. В нем прописаны действия Украины в ответ на попытку России аннексировать ее территории. В том числе там констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». В ответ на это в Кремле тогда заявили, что «будут ждать смены позиции или другого президента Украины".
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