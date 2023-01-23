Песков: указ о мобилизации продолжает действовать для других задач

По словам Пескова, призыв на военную службу по мобилизации завершён, но мобилизация включает в себя также ряд неких "мероприятий". "Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это (указ о мобилизации. – РС) продолжает работать", – пояснил Песков. Кремль, тем самым, впервые попытался по существу объяснить тот факт, что указ о мобилизации не был отменён, несмотря на объявление о её завершении.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Глава государства назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что мобилизация окончена, так как задача по призыву 300 тысяч человек была выполнена. При этом указ об окончании мобилизации Путин не подписывал. Ранее в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.

После объявления мобилизации из разных регионов стала поступать информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. Мобилизованные неоднократно устраивали в учебно-тренировочных центрах и на полигонах бунты из-за условий подготовки или обеспечения.

В январе британская газета The Times со ссылкой на источники в западной разведке писала, что в России может быть объявлена вторая волна мобилизации, в которую могут призвать до полумиллиона человек. Об этом же заявили в военной разведке Украины. На вопросы о возможности второй волны представители российских властей, включая Пескова, говорят, что нужно ориентироваться на слова президента Путина.

В период действия указа о мобилизации серьёзно затруднено увольнение из армии военнослужащих-контрактников. Кроме того, отказ отправляться на войну может быть расценен как преступление (в мирное время контрактники имеют право отказаться участвовать в боевых действиях, чем ряд военнослужащих воспользовался весной и летом прошлого года).