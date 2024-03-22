Песков: Россия находится "в состоянии войны"

Официально российское вторжение в Украину президент Владимир Путин и другие представители властей именуют "специальной военной операцией", а за обозначение его как "войны" людей даже штрафовали по статье о так называемой дискредитации армии. Песков в интервью "Аргументам и фактам", однако, заявил: "Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён". Он также добавил, что все граждане России должны осознавать это "для своей внутренней мобилизации".