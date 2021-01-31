Телефонный разговор политиков состоялся 26 января. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, международных отношений, продление договора СНВ-3, а также возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом.
По словам Пескова, Путин и Байден констатировали наличие очень глубоких разногласий.
«При этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — заявил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что разговор проходил в деловом и прагматичном тоне.
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