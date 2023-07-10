10 июля 2023 г. 15:35

Песков: Путин после мятежа беседовал с Пригожиным в Кремле

 
Deutsche Welle
Prigožinas, Putinas 2010 m.
Prigožinas, Putinas 2010 m.
ФОТО: AP / Scanpix

Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", заявил Песков.

Песков: Путин пригласил на встречу 35 человек


По словам Пескова, Путин пригласил на встречу 35 человек, "включая самого Пригожина".

По версии Дмитрия Пескова, президент РФ в ходе встречи дал оценку действий ЧВК на фронте в Украине, выслушал объяснения командиров в связи с мятежом и "предложил им дальнейшие варианты" трудоустройства.

При этом командиры, как утверждает Песков, изложили свою версию произошедшего 24 июня, заявив, что являются убежденными сторонниками главы государства и верховного главнокомандующего и "готовы дальше продолжать сражаться".

Libération: Пригожин в Кремле общался с Золотовым и Нарышкиным


Ранее газета Libération сообщила, что, по данным западных разведок, Пригожин, после того как пропал из поля зрения общественности, находился в российской столице. В Кремле он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а также беседовал с главой Росгвардии Виктором Золотовым и директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным.

Александр Лукашенко 6 июля говорил, что Евгений Пригожин - не в Беларуси.

Как утверждал один из командиров ЧВК Антон Елизаров (Лотос), с которым поговорил "военкор" Тимофей Ермаков, перебазирование в Беларусь произойдет "в ближайшее время". ЧВК планирует провести подготовку баз, согласование с местными органами самоуправления и силовиками, наладить логистику, отмечал Елизаров. "До начала августа распустили в отпуск", - говорил он.

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