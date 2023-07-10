Песков: Путин после мятежа беседовал с Пригожиным в Кремле

Песков: Путин пригласил на встречу 35 человек



По словам Пескова, Путин пригласил на встречу 35 человек, "включая самого Пригожина".

По версии Дмитрия Пескова, президент РФ в ходе встречи дал оценку действий ЧВК на фронте в Украине, выслушал объяснения командиров в связи с мятежом и "предложил им дальнейшие варианты" трудоустройства.

При этом командиры, как утверждает Песков, изложили свою версию произошедшего 24 июня, заявив, что являются убежденными сторонниками главы государства и верховного главнокомандующего и "готовы дальше продолжать сражаться".

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