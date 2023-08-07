Песков: Путин получит 90 процентов голосов в 2024 году

"Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Мистер Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов", — сказал Песков.

Кроме того, Песков отметил, что Россия не собирается захватывать новые украинские регионы, помимо оккупированных ей сейчас территорий. "Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас вписали в нашу конституцию как нашу", — подчеркнул Песков.

Песков о перспективе переговоров с Украиной: РФ продолжит вести войну "в обозримом будущем"

После вооруженного захвата украинских территорий в конституции РФ в список российских регионов включили самопровозглашенные "Донецкую" и "Луганскую народные республики", а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Комментируя возможные мирные переговоры между Украиной и Россией, Песков отметил, что сейчас оснований для такого соглашения нет, и Россия продолжит вести войну "в обозримом будущем".