aA
В Кремле назвали "враньем" сообщения о том, что президент Владимир Путин имеет отношение к каким-либо объектам в Геленджике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.
Vladimiro Putino dvaras, navalny.com nuotr.
Vladimiro Putino dvaras, navalny.com nuotr.

"Здесь не нужны никакие разъяснения. Если вы помните, буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствует действительности и что какие-то инсинуации относительно того, что президент имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье", - заявил он.

"Все компиляционные материалы, которые содержатся там - это хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", - заключил он. По его словам, президент не пользуется какими-либо объектами в Геленджике и ему неизвестно, бывает ли он там.

Статьи по теме:
Кремль ответил на расследование Навального о "дворце Путина"  (478)
Навальный выпустил фильм про дворец Владимира Путина  (449)

Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, бывал ли Владимир Путин на территории объекта в Геленджике, показанного в фильме политика Алексея Навального. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента "Эхо Москвы". "Мне неизвестно о том, что он там когда-то был, я такой информацией не располагаю", - отметил Песков.

На вопрос, кому принадлежит комплекс, о котором идет речь в расследовании, Песков ответил, что это "абсолютно не его забота". "У нас много коммерческих объектов", - отметил он.

Песков также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. "Управделами президента - это очень большая организация, которая имеет большой объем объектов", - сказал он. По словам пресс-секретаря, она занимается стройками, реставрационными работами, и "это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам".

Речь идет об инвестиционном договоре, который в 2005 году заключили управделами президента, ФГУП "Дом отдыха Туапсе", ОАО "Лирус" и ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" на строительство "пансионата в районе села Прасковеевка Геленджика Краснодарского края". Бывший тогда управляющим делами президента Владимир Кожин в интервью "Коммерсанту" говорил, что "Управление делами президента отношения к этому проекту с точки зрения его строительства и создания не имело".

"Инвестор сделал предложение, мы оценили его, дали согласие - вот это и все наше участие. <...> Далее - строительство, проектирование, все, что необходимо для строительства, все согласования, разрешения, как и по всем другим аналогичным проектам, брал на себя инвестор. Мы ничем не занимались, а они проектировали, строили", - заявил он.

По словам Кожина, во время финансового кризиса 2008 года инвестор попросил управделами подключиться к финансированию, однако оно отказалось, после чего инвестор выкупил всю долю государства. "В конце 2008 года инвестиционный договор был расторгнут, процедура завершена, на этом мы расстались с инвестором", - сказал Кожин.

Президентский пресс-секретарь также прокомментировал флешмоб в китайской соцсети TikTok, в рамках которого школьники меняют на стенах класса портреты. В частности, школьница из Ярославля опубликовала в соцсети видео, на котором она снимает со стены портрет Путина. Другой школьник в Балашихе вывесил в классе портрет Навального. "Вы знаете, что это никак не регламентируется. Этот вопрос надо задавать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства, это тоже вполне естественно", - сказал он. По словам пресс-секретаря, флешмобы "бывают разные, приятные и неприятные", и "как приходят, так и уходят".

Флешмоб в TikTok Песков комментировать отказался. "Здесь нечего комментировать, я не буду давать оценок", - сказал он.

Напомним, 19 января было опубликовано расследование о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка - 68 га. Публике был представлен план комплекса, а также снимки строений и видеозапись с дрона.

На придворцовом участке расположена ледовая арена высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерея, амфитеатр и ведущий к чайному домику 80-метровый мост через овраг. Для спуска к пляжу построен специальный тоннель внутри горы, посередине которого есть дегустационная комната. Сам дворец укомплектован эксклюзивной мебелью. Например, диваны в резиденции стоят 1,5-2 млн рублей. Помимо прочего там находятся кинотеатр, бассейн, сауны, читальня, музыкальная гостиная, кальянная, винный погреб и казино. Неподалеку от территории дворца находятся почти 300 гектаров виноградников, шато, винные заводы и устричные фермы.

Общую стоимость строительства объекта расследователи оценили в 100 млрд рублей, а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса - в 1 млрд долларов.

Навальный и его сотрудники пришли к выводу о связи комплекса с президентом на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com

TOP новостей

Главный эпидемиолог Литвы: пик второй волны прошел, но есть угроза третьей (5)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в передаче...

Прогноз главы Минздрава Литвы: карантин продлят еще на месяц (35)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал Verslo žinios...

Koronavirusas Baltarusijoje Aliaksandras Lukašenka

Что происходит с экономикой Беларуси во время пандемии и политического кризиса? (94)

Как политический кризис в Беларуси влияет на...

Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (182)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...

Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (18)

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...