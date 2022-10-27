25 октября президент Гвинеи-Бисау провел переговоры с Путиным в Москве, а на следующий день отправился в Киев на встречу с президентом Украины. В ходе пресс-конференции с Зеленским Эмбало заявил, что Путин попросил его передать послание о готовности к переговорам с Киевом.

По словам Пескова, в беседе с президентом Гвинеи-Бисау Путин лишь представил уже известную позицию РФ о готовности к переговорам, которая не менялась.

"Сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции, мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, мы хотим этого. Но в данном случае речь идет о полном нежелании со стороны Украины. Вот о чем шла речь.

Наш коллега из африканского государства изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет и об этом речь не шла".