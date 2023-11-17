Песков обещает проблемы критикующим РФ релокантам

Россиянам, которые покинули родину после начала войны в Украине и позволили себе из-за границы критиковать действия властей РФ, "вернуться будет очень сложно". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире студенческого YouTube-канала "МГИМО 360" в пятницу, 17 ноября.

"Родина у всех одна", и она "всегда открыта для всех, кроме врагов", заявил он в ходе интервью. Тому, кто покинул Россию после начала войны, собирает деньги для ВСУ, "выступает на различных мероприятиях общественно-политических и ругает нашу страну (Россию. - Ред.)", будет невозможно вернуться на родину, предупредил Песков.

"Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут", - пояснил он.

Песков о покинувших Россию молодых людях