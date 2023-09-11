Песков о возвращении уехавших россиян: для тех, кто стал врагами, вряд ли найдется место у нас на Родине

По мнению Пескова, россияне, живущие за границей, рано или поздно начнут возвращаться назад — «по мере того как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали». Россия, заявил он, в экономическом плане, чувствует себя «неплохо», несмотря на «недружественную атмосферу» — западные санкции, введенные из-за военных действий на Украине.

Однако, подчеркнул Песков, в России готовы принять назад не всех уехавших. «Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», — сказал Песков, добавив, что количество таких людей «не нужно преувеличивать».

На вопрос, собираются ли власти РФ что-то предпринимать для возвращения россиян, Песков заявил, что «меры могут быть только в виде привлекательности нашей страны».