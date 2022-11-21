— Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что Москва готова к международному расследованию, если "если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность и надежда на эффективность", в противном случае, это не будет иметь смысла.

Статьи по теме: The New York Times подтвердила подлинность видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных

— Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен, — сказал Песков.

Комментируя ход "военной операции" Песков отметил, что Россия "хочет достигнуть своих целей и она их достигнет". При этом смена действующей в Украине власти, по его словам, такой целью не является.

Газета The New York Times подлинность видео подтвердила. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти проведут расследование, отметив, что «очень маловероятно», что короткие отредактированные фрагменты показывают то, что утверждает Москва.

В Минобороны РФ заявили, что опубликованные кадры "подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима" и что такие убийства — "распространенная практика ВСУ". Следственный комитет России возбудил уголовное дело.