Песков о расследовании гибели Пригожина: "Это непростое происшествие"

 
Радио Свобода
Prigožino kapas
Prigožino kapas
ФОТО: Reuters / Scanpix

В Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин, идёт медленно. "Это непростое расследование, непростое происшествие", – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Расследование идёт", поэтому давать какие-либо комментарии преждевременно, добавил он.

Ранее Песков называл одной из основных версий крушения самолёта Пригожина "преднамеренное злодеяние".

Частный самолёт бразильского производства Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.

Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".

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Радио Свобода
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