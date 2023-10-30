Песков о беспорядках в Махачкале: "Вчерашние события являются во многом результатом вмешательства извне"

Как уточнил Песков, президент Владимир Путин еще на прошлой неделе «провел обстоятельную встречу с руководителями конфессий России», а со вчерашнего вечера получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Нацгвардии и главы региона Сергея Меликова.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа — гибель детей, людей, стариков, медиков, других. Конечно же на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей», — добавил пресс-секретарь президента.