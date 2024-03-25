Песков не ответил на вопрос о пытках подозреваемых в теракте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков отказался отвечать на вопрос, почему на подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус Сити Холл" были видны следы пыток. "Я оставляю этот вопрос без ответа", - заявил Песков в понедельник, 25 марта. Журналисты обратили внимание Пескова на то, что на доставленные в суд для избрания меры пресечения подозреваемые в теракте "имели видимые признаки насильственных действий" - синяки, ссадины и другие повреждения.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.