По словам Пескова, российский президент в разговоре с Джонсоном отмечал, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ России "будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты".

Джонсон в фильме Би-би-си "Путин против Запада" заявил, что общался с Путиным перед началом войны в Украине.

"В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - процитировал Джонсон слова Путина.