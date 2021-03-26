Песков ответил так: "Санкции - это не то, чего нужно ожидать. Это то, к чему нужно быть готовым. Тем более что санкционные устремления наших оппонентов приобретают все большее постоянство".

"Но в данном случае какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских осужденных были бы полным абсурдом", - добавил представитель Кремля.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что происходящее с Навальным способствует его героизации, он ответил совсем коротко: "Нет, не кажется".