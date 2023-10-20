Песков: "Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента"

У Пескова спросили, как Кремль относится к словам президента США, который «пытался провести параллели» между ХАМАС и Путиным. Представитель Кремля отметил, что сейчас «очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке».
Эмоций много в выступлениях разных политиков, в том числе и высокопоставленных политиков и государственных деятелей. Но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств, и вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации, в отношении нашего президента.
Он добавил, что из слов Байдена следовало, что США «будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ».
«Мы знали это давно, это не секрет. Но при этом господин Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все вот эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективными. Будут они малоэффективными и в будущем», — добавил пресс-секретарь президента России.
Байден 19 октября в обращении к американцам заявил, что США должны помогать Израилю и Украине в противостоянии с ХАМАС и Россией, так как не могут позволить «террористам и тиранам победить». По мнению американского президента, ХАМАС и Путин представляют разного рода угрозы, но их объединяет стремление «полностью уничтожить соседнюю демократию». Байден отмечал, что если не остановить «стремление Путина к контролю над Украиной, то он не ограничится только Украиной». По его словам, «когда террористы не платят цену за свой террор, а диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения».