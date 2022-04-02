aA
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия укрепит западные границы государства, чтобы защитить себя от нападения других стран и в то же время сохранить во всем необходимое равенство.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas
© Scanpix / Reuters

Вчера в эфире телеканала ”Беларусь-1” пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Они (страны НАТО — прим.ред) увеличивают свой военный потенциал у наших западных границ. И Путин поручил Шойгу, над этим сейчас работает наше Минобороны, разработать ответный план по наращиванию и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах". По его словам, такие шаги необходимы для того, чтобы ”никому не приходило в голову нападать на страну”.

Он также подчеркнул, что план по наращиванию военного потенциала на западе России будет реализован таким образом, чтобы Москва могла и обезопасить свои границы, и во всем сохранить равенство.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

"Я не обсуждаю никакие свои приказы". Зеленский — об обстреле нефтебазы в Белгороде, в котором Россия обвинила Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News...

Глава МИД Литвы: пока у власти будет "путинистский режим", ситуация с безопасностью не изменится

Находящийся в Эстонии министр иностранных дел Литвы...

Российская армия под Киевом: ужасающие свидетельства военных преступлений

Весь мир обошли кадры, снятые на шоссе под Киевом:...

TOP новостей

Eurai

Война, санкции, высокая инфляция. Что происходит с экономикой Литвы?

"Литовская экономика уже на 5% превышает уровень,...

Президент Литвы: после отказа ЕС от газа из РФ возвращение к нему после войны будет ошибкой

У особенно сильно зависящих от российского газа...

Ukraina

Война в Украине. Российские военные обстреляли мирных протестующих в Энергодаре

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Каспарас Урбонайтис. Оказывается, можно…

Миграционная политика в отношении беженцев из Украины...

Глава МИД Литвы: пока у власти будет "путинистский режим", ситуация с безопасностью не изменится

Находящийся в Эстонии министр иностранных дел Литвы...