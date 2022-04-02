Вчера в эфире телеканала ”Беларусь-1” пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Они (страны НАТО — прим.ред) увеличивают свой военный потенциал у наших западных границ. И Путин поручил Шойгу, над этим сейчас работает наше Минобороны, разработать ответный план по наращиванию и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах". По его словам, такие шаги необходимы для того, чтобы ”никому не приходило в голову нападать на страну”.
Он также подчеркнул, что план по наращиванию военного потенциала на западе России будет реализован таким образом, чтобы Москва могла и обезопасить свои границы, и во всем сохранить равенство.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война, санкции, высокая инфляция. Что происходит с экономикой Литвы?
"Литовская экономика уже на 5% превышает уровень,...
Президент Литвы: после отказа ЕС от газа из РФ возвращение к нему после войны будет ошибкой
У особенно сильно зависящих от российского газа...
Война в Украине. Российские военные обстреляли мирных протестующих в Энергодаре
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Глава МИД Литвы: пока у власти будет "путинистский режим", ситуация с безопасностью не изменится
Находящийся в Эстонии министр иностранных дел Литвы...