Вчера в эфире телеканала ”Беларусь-1” пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Они (страны НАТО — прим.ред) увеличивают свой военный потенциал у наших западных границ. И Путин поручил Шойгу, над этим сейчас работает наше Минобороны, разработать ответный план по наращиванию и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах". По его словам, такие шаги необходимы для того, чтобы ”никому не приходило в голову нападать на страну”.

Он также подчеркнул, что план по наращиванию военного потенциала на западе России будет реализован таким образом, чтобы Москва могла и обезопасить свои границы, и во всем сохранить равенство.