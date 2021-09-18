Первый день выборов в России: миллион на электронном голосовании и Путин среди них

К концу первого дня голосования в лидеры по явке вышла родина лидера списка "Единой России" Сергея Шойгу - республика Тыва. Там к 20:00 по местному времени проголосовали 40,04% избирателей. Следом идут Чечня и Ямал (39,6% и 38,2% к 20:00 по местному соответственно).

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Худшую явку показала Хакасия - к 20:00 по местному там проголосовали только 8,74%. Чуть лучше выступили Новосибирская и Иркутская области (10.35% и 10.86% голосов к концу первого дня, соответственно).

В столице к 8 вечера пятницы отдали голоса почти четверть избирателей (23,07%). В Санкт-Петербурге - только 12.25%.

Би-би-си рассказывает о главных событиях, которые произошли в первый день выборов.

Владимир Путин проголосовал через интернет. И не только он

Путин накануне выборов оказался на самоизоляции. Он сам объяснял это вспышкой коронавируса в своем окружении.

В итоге глава государства проголосовал на думских выборах в первый же их день по интернету. Кадры этого события распространил канал "Россия 24". На них видно, как президент подходит к рабочему столу с компьютером, нажимает несколько клавиш, а затем щелкает мышкой.

Участие в электронном голосовании требует наличия аккаунта на портале mos.ru - судя по видео, он и открыт на компьютере Путина. Но чтобы получить аккаунт, необходимо зарегистрироваться, указав номер мобильного телефона, и получить код подтверждения в SMS. Путин же неоднократно утверждал, что мобильного у него нет, последний раз он говорил об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума 3 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверил журналистов, что "здесь все абсолютно нормально", и для регистрации Путина использовался телефон одного из помощников. "У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".

Правда, к видео с голосующим дистанционно Путиным возник и другой вопрос - на кадрах видно, что часы президента показывают дату "10", хотя по сообщению Кремля Путин голосовал в пятницу 17 сентября. Досрочное электронное голосование не предусмотрено. На это первым обратил внимание телеканал "Настоящее время" (признан в России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"). Странности с датой на часах в Кремле не комментировали. Впрочем, на кадрах совещания с правительством и членами "Единой России" (оно состоялось во вторник 14 сентября) видно, что те же самые часы Путина показывают дату "7". Не исключено, что календарь в президентском хронографе просто отстает на неделю.

Онлайн голосовал и премьер-министр Михаил Мишустин. А вот министр обороны Сергей Шойгу, один из лидеров списка "Единой России", голосовал очно в Подмосковье - на участке, расположенном на территории бригады Воздушно-десантных войск.

ЦИК отчитался о рекордно высокой явке на электронное голосование. "Явка на дистанционных очень высокая, даже по сравнению с тем, что было раньше. Не было такой активности. Может быть, это говорит об общей активности людей", - предположил замглавы избиркома Николай Булаев.

К середине пятницы явка записавшихся на электронное голосование составила не менее 40%, а в некоторых регионах превысила даже 50%, отчитались в ЦИКе.

Как рассказали Би-би-си несколько сотрудников бюджетных организаций и госкомпаний, их руководство в последние месяцы настоятельно рекомендовало им регистрироваться на голосование по интернету. У некоторых требовали подтвердить факт регистрации скриншотом, а также отчитаться о самом голосовании начальству.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов вечером пятницы сообщил, что в онлайн-голосовании в Москве приняли участие 1 млн человек.

Явка непосредственно на участки на 16:00 по московскому времени составила 9,16% по стране, сообщили в ЦИКе.

На участках образовались очереди. Возможно, из-за просьбы бюджетникам голосовать в пятницу

С раннего утра пятницы СМИ и наблюдатели сообщали, что на некоторых участках в разных регионах страны - от Москвы до Приморья - образовались очереди.

Например, на одном из московских участков, в районе Арбата, очередь на избирательный участок выстроилась еще за час до открытия. Мосгоризбирком позже объяснил это тем, что военнослужащие пришли голосовать "после ночной смены".

Как выяснилось, многих бюджетников руководство просило голосовать именно 17 сентября, в первый день голосования - причем еще до обеда. Об этом Би-би-си рассказали более десятка человек, столкнувшихся с такими требованиями на работе - врачи, учителя, сотрудники госкомпаний и даже пожарной части.

Многим необходимость голосовать в пятницу объяснили необходимостью повысить явку. В некоторых случаях от работников требовали отчитаться о голосовании, в том числе прислать фотографии с участков, и даже выделяли на это рабочее время.

Часть собеседников Би-би-си уточнила, что начальство не требовало голосовать за какую-либо конкретную партию или кандидата и интересовалось главным образом самим участием своих подчиненных в выборах.

ЦИК накануне сообщал, что получил 98 обращения о возможном принуждении к голосованию на выборах - электронно и на участках. "Каждый такой случай тщательно расследуется, мы держим ситуацию на контроле", - сказала глава избиркома Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

Петербург - главный поставщик сообщений о вбросах и нарушениях

В Петербурге штабы нескольких оппозиционных кандидатов заявили о попытках вбросов. Оппозиционерка Ирина Фатьянова заявила, что ее наблюдатели поймали на одном из участков молодого человека, который хотел опустить в урну восемь бюллетеней вместо четырех. На видео, выложенном в телеграм-канале Фатьяновой, молодой человек признается, что хотел совершить вброс.

В избиркоме посчитали, что вбросов на этом участке не было.

На другом петербургском участке задержали женщину, у которой в сумке нашлась подозрительная пачка бумаги. При задержании выяснилось, что это фальшивые бюллетени, сообщает телеканал "Дождь" (признан в России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента").

Позже в горизбиркоме заявили, что бюллетени в сумке женщины были все-таки настоящими, но вброса она не планировала. По данным избиркома, на участке не успели подготовить все бюллетени и попросили одну из работниц комиссии донести недостающие, писала "Новая газета".

О возможной "карусели" рассказал и "яблочник", кандидат в депутаты заксобрания и Госдумы Борис Вишневский: он заметил, что на участках появляются одни и те же люди в спортивных костюмах, и обратился в полицию. Однако в городской избирательной комиссии заявили, что разобрались с ситуацией и выяснили, что эти люди были курсантами Военно-технического университета.

А на участке №2188, в округе, где баллотируется Вишневский (вместе со своими двойниками), член УИК от Партии роста Татьяна Косинова обнаружила список из 21 избирателя по адресу нежилого здания на Гангутской 1, принадлежащего минобороны, в том же здании находится Музей обороны Ленинграда. Она рассказала Би-би-си, что вместо квартир в списке стоял прочерк. Косиновой удалось проверить паспорта пришедших голосовать по этому списку молодых людей, они оказались зарегистрированы по другим адресам. Семерым участникам этой "карусели" проголосовать к этому моменту уже удалось.

В УИКе Косиновой заявили, что получили списки из территориальной комиссии. Однако при попытке сфотографировать список обитателей нежилого дома Косинову удалили с участка по решению суда, экстренно рассмотревшего это дело. После этого Косинова написала заявление в полицию о преступлении на участке и собирается обжаловать решение о ее удалении с участка в суде.

Еще одно сообщение о возможном вбросе пришло из подмосковной Балашихи. Члены избирательной комиссии выдавали некоторым людям по несколько бюллетеней, сообщало движение "Голос" (признано в России "иноагентом"). Этот участок в Балашихе закрыли после опубликованных видео возможных вбросов.

Зампред ЦИКа Николай Булаев при этом заявил, что серьёзных жалоб по нарушениям на выборах в Госдуму в ЦИК не поступало.

Google и Apple удалили приложение "Навальный" из своих интернет-магазинов. А Telegram пообещал ограничить чат-боты с агитацией

Утром 17 сентября из российских магазинов Google Play и App Store пропало приложение "Навальный", с помощью которого можно было ознакомиться со списками "Умного голосования".

Российские власти добивались блокировки в течение последнего месяца, настаивая, что приложение связано с Фондом борьбы коррупцией, который запрещен в России после признания экстремистской организацией (также признан НКО-иностранным агентом).

Отказ Google и Apple удалить приложение "Навальный" и ссылки на проект, цель которого - координация голосования за одного кандидата не от "Единой России", будет считаться вмешательством в российские выборы, предупреждал Роскомнадзор.

В начале недели в российский офис Google приходили приставы. Они требовали удаления ссылок по иску компании, запатентовавшей торговый знак "Умное голосование".

Накануне выборов команда оппозиционера сообщала о перебоях в работе приложения "Навальный", а также о DDoS-атаке на телеграм-бот "Умного голосования". Кроме того, в середине недели пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса Google Docs - там тоже выложили списки кандидатов, которых призвала поддержать команда оппозиционера.

Формальным основанием для удаления приложений стало признание ФБК экстремистской организацией, сообщили в команде оппозиционера.

Источник, близкий к компании Google, объяснял Би-би-си, что решение об удалении приложения из Google Play на территории России было принято в ночь перед выборами. Он уточнил, что компания пошла на это из-за требований регулирующего органа и "серьезных угроз уголовного преследования конкретных сотрудников в России". По его словам, эти угрозы прозвучали как публично, так и в частном порядке.

А в ночь на субботу основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, раскритиковав решение Apple и Google, объявил, что администрация мессенджера считает легитимной практику "дней тишины", которая "предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов". "Призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, - написал Дуров в своем телеграм-канале. - Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов".

Именно с помощью бота в телеграме соратники Навального, в том числе, передавали сторонникам рекомендации по "Умному голосованию". По состоянию на 01:28 мск бот "Умного голосования" уже был заблокирован.

"В ходе этого предвыборного цикла Telegram удалось по максимуму защитить свободу слова в России, однако будущее туманно", - добавил Дуров.