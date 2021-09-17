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В первый день голосования на выборах Госдумы России VIII созыва, пятницу, 17 сентября, целый ряд российских СМИ и многие пользователи соцсетей сообщают о массовом участии бюджетников в голосовании. Аналогичными наблюдениями делятся правозащитники и наблюдатели.
Голосование, парламентские выборы в России
Голосование, парламентские выборы в России
© Itar-Tass / Scanpix

Так, Telegram-канал "Свободный народ" опубликовал фотографию, на которой изображена длинная очередь из военнослужащих, полицейских и других бюджетников на одном из избирательных участков Бурятии.

В свою очередь, Telegram-канал Readovka сообщает, что огромные очереди на улице перед избирательными участками образовались даже там, где нет большого количества избирателей, например, на Арбате.

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Между тем онлайн-издание "Медуза" пишет со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России, что "административно-зависимых избирателей" "попросили проголосовать" до полудня 17 сентября.

Голосование, парламентские выборы в Россию
Голосование, парламентские выборы в Россию
© AFP/ Scanpix

При этом явка на избирательных участках в стране в среднем составляет 8-12%, сообщил в Москве замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. "Если мы возьмем сейчас избирательные участки, где голосуют граждане классическим способом, явка вряд ли где-то превышает 8-12%", - сказал он журналистам, отметив, что на некоторых участках явка доходит до 15 процентов.

Трехдневное голосование на выборах Госдумы РФ

17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдумуи ряд региональных парламентов. В выборах в Госдуму примут участие 14 политических партий, включая партии "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и РПСС. Всего же кандидатами по федеральным партийным спискам зарегистрированы 3812 человека, по одномандатным округам - 2020.

В то же время соратников находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального, а также многих других критиков Кремля лишили возможности выставлять свои кандидатуры. В частности, из-за обвинений в работе на экстремистские организации.

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Deutsche Welle
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