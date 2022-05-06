Напомним, ранее Лавров в интервью итальянскому каналу Mediaset в ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в нацизме, если ее президент Владимир Зеленский — еврей, заявил, что у Адольфа Гитлера тоже предположительно была "еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты", как правило, евреи.
Заявления российского министра вызвали волну возмущения — как в еврейских организациях по всему миру, так и у представителей правительства Израиля. В МИД Израиля был вызван российский посол для "разъяснительной беседы".
Глава правительства Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи, цель которой "состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность".
В ответ МИД России опубликовал заявление, в котором утверждалось, что Израиль участвует в поддержке "неонацистского режима" в Киеве и что некоторые евреи помогали осуществлять Холокост.
Вчера в офисе премьер-министра Израиля заявили, что президент России Владимир Путин извинился за слова Лаврова. В Кремле сообщили, что Путин поговорил по телефону с Нафтали Беннетом, но не упомянули об извинениях.
Сергей Лавров в своем первом публичном появлении после вчерашних сообщений об извинениях Путина перед Беннетом за его слова о евреях и Гитлере, отдельно оговорился о памяти о жертвах Холокоста pic.twitter.com/EMVpCt7cl9— козлов (@petrkozlov) May 6, 2022
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