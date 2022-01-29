Первое в России уголовное дело о женском обрезании завершилось мягким приговором

Вечером 28 января мировой судья судебного участка №15 Республики Ингушетия признал врача Изаню Нальгиеву, которая в июне 2019 года за 2 тысячи рублей сделала ребенку "ритуальное обрезание", виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил ее к штрафу 30 тысяч рублей. От наказания ее тут же освободили в связи с истечением срока давности.

Это первое в России дело по факту совершения женского обрезания несовершеннолетней.

Адвокаты проекта "Правовая инициатива", который занимается проблемой калечащих операций на женских половых органах, требовали привлечь врача к ответственности по более тяжким статьям и настаивали, что отвечать за содеянное должно и руководство клиники.

"Штраф 30 тысяч рублей - это абсолютно неадекватное и несправедливое наказание за калечащую операцию на половых органах у ребенка. К сожалению, мировой судья не согласился с доводами адвоката потерпевшей о том, что имело место совершение преступления в соучастии и что необходимо квалифицировать действия врача по более тяжким статьям Уголовного кодекса", - прокомментировала решение суда старший юрист "Правовой инициативы" Татьяна Саввина.

По ее словам, судья отказался назначить судебно-медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести психологического вреда, причиненного ребенку, несмотря на то, что у девочки было диагностировано психическое расстройство, возникшее вследствие операции.

"Вынесенный сегодня приговор только еще раз подтверждает общую картину - в России проведение калечащих операции девочкам остается безнаказанным". - заявляет Саввина.

"Легкий вред здоровью"

Российские СМИ много писали об этой истории, случившейся летом 2019 года.

Девочка, которой на тот момент было девять лет, вместе с братом приехала в Магас в гости к отцу (с ее матерью они не состояли в браке). Отец отвел ее в частную клинику (по другой информации, это сделала мачеха по настоянию отца), где ребенка усадили в кресло и насильственно провели калечащую ритуальную процедуру в районе клитора и малых половых губ.

Как рассказывала родственница девочки, после операции ее отправили домой к матери. По дороге у ребенка началось кровотечение, по приезде платье на ней было в крови, а сама девочка в шоке. Ей потребовалось лечение.

Мать подала заявление в полицию, делом занимался Следственный комитет по Ингушетии. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у девочки имеются телесные повреждения (послеоперационная рана клитора), которые были квалифицированы как "лёгкий вред здоровью".

На следствии врач-гинеколог и руководство клиники настаивали, что в "Айболите" никогда не проводили операций по женскому обрезанию, а пострадавшему ребёнку якобы была оказана необходимая помощь по медицинским показаниям.

Следствие по делу завершилось весной 2020 года, но суд долгое время откладывался из-за карантина по коронавирусу.

Нежелание говорить на эту тему

Еще в 2016 году фонд "Правовая инициатива по России" опубликовал доклад, из которого следует, что в республиках Северного Кавказа продолжают активно практиковать женское обрезание, запрещенное во многих странах.

Как отмечали авторы доклада, процедура женского обрезания сохранилась в основном в труднодоступных поселениях горных и равнинных районов Дагестана.

По данным фонда, операции в основном проводятся в кустарных условиях и часто приводят к серьезным психологическим проблемам у девочек и женщин.

Как говорила Русской службе Би-би-си автор доклада, старший юрист фонда Юлия Антонова, при подготовке исследования правозащитники столкнулись с целым рядом трудностей, главной из которых было нежелание местных жителей говорить на эту тему.

Ежегодно около трех миллионов девушек и женщин во всем мире сталкиваются с угрозой обрезания. Всего на планете с искалеченными гениталиями живут примерно 125 миллионов женщин.

Европейский суд по правам человека признает практику калечащих операций на женских половых органах пыткой, бесчеловечным и жестоким обращением, нарушающим Статью 3 Европейской Конвенции о защите прав человека. Такой же позиции придерживается ООН и Всемирная организация здравоохранения.