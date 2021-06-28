Представитель «Волга-Днепр» подтвердил изданию, что компания «решили временно не использовать для полетов своих самолетов» воздушное пространство Беларуси.
Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, в том числе провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация». Источник, близкий к компании, сказал РБК, что решение облетать Беларусь связано с предписанием властей Великобритании и выполнением международных правил.
Головная компания группы «Волга-Днепр» — Volga-Dnepr Logistics B.V. — зарегистрирована в Нидерландах. В 2020 году на «Волга-Днепр» пришлось 95% чистой прибыли грузовых авиакомпаний России.
С 5 июня Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС, а европейским авиакомпаниям — летать в воздушном пространстве Беларуси.
21 июня управление гражданской авиации Великобритании направило письмо международным авиакомпаниям, в том числе российским, в котором предупредило о недопустимости сотрудничать с «Белаэронавигацией». Кроме того, Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских чиновников и компаний после инцидента с самолетом Ryanair.
Европейские авиакомпании начали избегать воздушное пространство Беларуси после того, как 23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главный редактор оппозиционного NEXTA Роман Протасевич. Самолет сел в Беларуси из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. После посадки Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега были задержаны.
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