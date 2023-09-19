Патрушев подтвердил планы Путина поехать в Китай в октябре

Путин не совершал поездок за границу (если не считать поездок на оккупированные территории Украины) с марта этого года, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. В частности, он не поехал в ЮАР на саммит БРИКС.

В августе Bloomberg писал, что Путин согласился посетить Китай и это будет его первая зарубежная поездка после выдачи ордера МУС. Кремль готовит визит российского президента на форум «Один пояс, один путь» в октябре, говорили собеседники агентства. Путина приглашал Си Цзиньпин.

Патрушев сейчас это подтвердил: в октябре, сказал он, «рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры» Путина с Си Цзиньпином в Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь» .

1 сентября сам Путин говорил, что «достаточно скоро» у него будет встреча с лидером КНР. Министр иностранных дел Ван И начал визит в Москву накануне, 18 сентября, он встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.