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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Запад пытается "стереть с лица земли" Россию, потому что она предлагает "альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека".
Патриарх Кирилл: Россию хотят стереть с лица земли из-за альтернативного взгляда на Бога
© RIA/Scanpix

Об этом он сказал после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области.

"Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей", - сказал патриарх.

"Россия для многих - бельмо в глазу, и то, что сегодня происходит, - это не просто какая-то очередная военная кампания и какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так", - говорилось в проповеди патриарха Кирилла.

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