Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем послании в преддверии православной Пасхи неожиданно резко предостерег представителей власти от тирании. Проповедь вышла в эфир Первого канала в субботу, 1 мая.
"Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией", — подчеркнул глава Русской православной церкви. Он добавил, что его слова касаются как церковной, так и светской власти.
Церковь "не должна отождествлять себя с политическими силами" и превращаться в "инструмент политической борьбы", — отметил патриарх. В то же время критики РПЦ неоднократно указывали на ее чрезмерную близость к российским властям.
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