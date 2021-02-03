«В моей жизни последнее время — отделения полиции, суды и обыски. Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная. Я читаю все ваши сообщения и понимаю, что столько хороших, сильных и правильных людей поддерживает Алексея и меня, что отступать и бояться не нужно. Мы все равно победим», — заявила Навальная.

Она добавила, что сначала хотела ответить лично каждому, кто выразил ей поддержку, однако сейчас таких людей стало столько, что она закончит отвечать на сообщения, когда Навального «уже отпустят» из колонии.

«Поэтому напишу сразу всем. Спасибо вам огромное за то, что выходите, за то, что пишите, за то, что спрашиваете, как я. Я в порядке. Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка TikTok завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех», — написала жена Навального.

Это первое заявление Юлии Навальной после приговора мужу. Накануне она отказалась отвечать на вопросы журналиста после суда.

2 февраля Симоновский районный суд изменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Если приговор останется в силе, оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев.