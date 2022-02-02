Накануне вечером Кадыров призвал страны, где находятся покинувшие Россию члены семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни, "вернуть их". "Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте", в очередной раз назвав Янгулбаевых террористами. "Прикрывать их - значит содействовать террористам", - заявил он.

"Отныне семейке придется жить озираясь, вздрагивать от любого стука в дверь. Наш народ настолько задет гнусным и истеричным словоблудием Янгулбаевых, что первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность" - так дословно звучит угроза в адрес семьи.

"Поверьте, наказание последует непременно. Мы не простим им все нападки на религию и многочисленные оскорбления нашего народа. Можете не сомневаться в этом!" - обращается к чеченцам Кадыров.

Это не первые угрозы в адрес семьи после того, как жену бывшего федерального судьи Янгулбаева силой доставили из Нижнего Новгорода в Чечню - якобы как свидетеля по делу о мошенничестве. В частности, Кадыров писал в своем телеграм-канале, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

С еще более жесткими угрозами в адрес Янгулбаевых выступил депутат Госдумы Адам Делимханов, который считается ближайшим соратником Кадырова. Он говорил в прямом эфире в "Инстаграме" и говорил на чеченском языке.

Первым перевод опубликовал телеграм-канал 1ADAT - власти Чечни считают его террористическим, а одного из сыновей Янгулбаевых, который работал с правозащитниками, ранее допрашивали в Пятигорске на предмет причастности к этому каналу (он причастность отрицает).

Человек, хорошо знающий чеченский язык, перевел Би-би-си сказанное дословно: "Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть. Я это говорю и для тех, кто будет переводить на русский язык. У нас с вами вражда по всем направлениям. У нас с вами вражда, война, кровная месть. И у нашего потомства тоже".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что давать оценку действиям депутата Делимханова должна Госдума и ее комитет по вопросам депутатской этики. Однако первый зампред комиссии Николай Арефьев (КПРФ) еще утром заявил, что "такие вещи" должна рассматривать Генпрокуратура, а не думская комиссия, поскольку "такие угрозы - нешуточное дело".

С угрозами в адрес семьи выступили и другие высокопоставленные чиновники Чечни. Видео, на котором в ряд сидят пять соратников Кадырова из числа руководства Чечни, опубликовал в "Инстаграме" вице-премьер Абузайд Висмурадов. "Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя", - говорит на видео Висмурадов, обращаясь к одному из сыновей Янгулбаевых.

По словам вице-премьера, он и его соратники до сих пор молчали, но не простят упоминания устаза (суфийский шейх).

Причиной новых проклятий и угроз со стороны Кадырова и его окружения стала аудиозапись, которую опубликовал в "Инстаграме" чеченский телеканал "Грозный". На записи мужской голос критикует чеченского проповедника Кунта-Хаджи Кишиева, особо почитаемого суфиями Северного Кавказа. Мужчина на записи оскорбляет всех устазов и обвиняет их в том, что они всю жизнь работали на Россию и сеяли раздор. Чеченский телеканал утверждает, что голос на записи принадлежит Ибрагиму Янгулбаеву.

В Грозном в среду проходит митинг с призывами привлечь Янгулбаевых к ответу за провокации.

Би-би-си подробно рассказывала о деле Янгулбаевых и об их семье, а также причинах, по которым власти Чечни так реагируют.

Дело Янгулбаевых

20 января чеченские полицейские пришли в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и силой забрали его жену Зарему Мусаеву. Женщину увезли в Чечню - формально для допроса в качестве свидетельницы по делу о мошенничестве, которое расследуют в Грозном.

Митингующие в Грозном растоптали и сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых На митинге присутствовали высокопоставленные чиновники, в частности, Председатель Правительства республики, министр по нацполитике, религиозные деятели. Фото: «Грозный-информ» pic.twitter.com/kdSBvwuhvu — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) February 2, 2022

За месяц до этого у их сына Абубакара Янгулбаева, на тот момент юриста "Комитета против пыток" (одноименную организацию власти России признавали "иностранным агентом"), прошел обыск, а самого его допросили. Это произошло через несколько дней после того, как Абубакар Янгулбаев и еще несколько человек сообщили о пропаже десятков своих родственников в Чечне.

После того как Мусаеву привезли в Чечню, суд назначил ей 15 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Как заявил Кадыров, женщина якобы напала на сотрудника полиции "и чуть не лишила его глаза".

Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что членов семьи Янгулбаевых надо задержать и наказать, "а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов".

22 января стало известно, что Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию.

31 января МВД Чечни сообщило, что сын Янглубаева Ибрагим объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

СМИ также сообщали, что против Заремы Мусаевой возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В среду Старопромысловский районный суд Грозного подтвердил это, сообщив, что женщина отправлена в СИЗО на два месяца по ч. 2 ст. 318 УК РФ. "Да, она арестована. 1 февраля избрана мера пресечения, сроком на два месяца", - сказала Би-би-си помощник председателя суда Амиса Омарова.

Янгулбаевы связывают преследование членов своей семьи с критикой в адрес властей Чечни и, в частности, Кадырова. Давление на семью экс-судьи впервые начали оказывать еще в 2017 году, когда Ибрагима Янгулбаева поместили в СИЗО по делу об экстремизме.