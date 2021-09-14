На данный момент с задержанным проводятся следственные действия. Как отмечает Lenta.ru, проверка будет проведена и в Областном центре дезинсекции.
"Медуза" пишет, что в образцах арбуза, который купила пострадавшая семья, были обнаружены следы средства для дезинсекции. Вещество было обнаружено и в других арбузах, изъятых из магазина.
Telegram-канал Mash сообщает, что обеззараживанием магазина занималась фирма "Климовск-Дез". В ней работали люди без опыта и основным требованием к трудоустройству был пятилетний стаж вождения.
Также отмечается, что в ходе проверок были сняты смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды и изъята финансово-хозяйственная документация. В квартире, из которой были госпитализированы пострадавший, были сняты пробы воды, воздуха, посуды, бытовой химии, лекарств и продуктов, в том числе остатков арбуза. Назначено более 40 судебных экспертиз.
Следствие придерживается версии о нарушении правил при проведении дезинсекции в продуктовом магазине.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении московской семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. Сеть магазинов "Магнит" проведет собственное расследование.
После публикаций в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
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