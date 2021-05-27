Движение "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Об этом в четверг, 27 мая, объявил его исполнительный директор Андрей Пивоваров.
По его словам, все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано - "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной". - Ред. ), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - говорится в заявлении Пивоварова.
"На любого человека, связанного с "Открыткой", можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей", - добавил он.
Пивоваров уточнил, что в списке "нежелательных" организаций на данный момент "Открытая Россия" не числится, однако активистов движения "годами преследовали за нежелательность". "Закон о нежелательных организациях приняли специально под нас", - считает Пивоваров.
Сферы деятельности "Открытой России"
Движение "Открытая Россия" было учреждено в 2001 году по инициативе бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, который стал председателем правления движения.
Как указывает Андрей Пивоваров, приоритетами в работе "Открытки" были модернизация образования и распространение информационных технологий, содействие гражданскому воспитанию подростков и обучение их основам демократии, помощь в распространении объективной информации о работе государственных и общественных институтов, мониторинг и экспертиза законодательства, а также исследовательская, образовательная и издательская деятельность в сфере гуманитарных наук.
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