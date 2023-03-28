Москалёва признали виновным в так называемой повторной дискредитации армии из-за комментариев в соцсетях. Свою вину он не признал.
Подсудимый на заседании не присутствовал. Представитель суда заявила, что Москалёв сбежал из-под домашнего ареста.
Дело Москалёва получило широкую огласку, когда преследованиям подверглась его дочь Маша, ученица шестого класса. В апреле 2022 года на уроке девочка нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребёнка от летящих ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ. Москалёву угрожали лишением родительских прав.
1 марта Алексей Москалёв был задержан за антивоенные комментарии. По его сообщению, в отделе полиции его избили. Органы опеки поместили Машу Москалёву в социальный приют. Далее суд определил Москалёву меру пресечения в виде домашнего ареста. Дочь ему не отдали. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, ей не позволяют общаться с отцом и не допускают к ней посетителей и волонтёров.
12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Такой же иск подан против матери Маши, которая не живёт с семьёй.
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