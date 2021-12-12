”Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства, что президент и делает”, — сказал Песков (цитата по ”Интерфаксу”).

В ходе переговоров, отметил Песков, ”темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что в основном темы, которые касались разногласий”. Например, рассказал Песков, Путин считает ”красной линией” членство Украины в НАТО, в то время как президент США заявил, что не собирается принимать во внимание ничьих ”красных линий”. ”Концептуально это очень и очень серьезное разногласие России и США”, — сказал Песков.

Песков также отдельно отметил, что Байден во время переговоров по видеосвязи запрашивал у помощников справочные материалы. Путину, подчеркнул он, это не потребовалось, так как он ”очень хорошо владеет тематикой”.

Также по видеосвязи, рассказал Песков, Путин в ближайшее время планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по телемосту 7 декабря. Общение проходило в закрытом для прессы режиме и продолжалось около двух часов. До начала телемоста сообщалось, что среди тем переговоров будут расширение НАТО на восток и ситуация вокруг Украины.