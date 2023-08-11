Основатель "Яндекса" Аркадий Волож выступил против войны в Украине. Повлияет ли это на судьбу компании?

Упреки давно звучали и в адрес основанного Воложем «Яндекса», в том числе из-за принципов работы сервиса «Яндекс.Новости». Через несколько дней после начала войны бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон публично обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» о вторжении от россиян, и призвал своих бывших коллег увольняться.

«То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. Яндекс сегодня - ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких "новостей" — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете», — писал 1 марта 2022 года Гершензон.

Однако руководство компании к этим призывам тогда не прислушалось. 18 апреля прошлого года «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации «Медузы», «Медиазоны», «Настоящего времени» (внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Би-би-си и десятков других изданий, сайты которых были заблокированы вскоре после начала российского вторжения. Тогда же «Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайты Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).