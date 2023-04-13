По его словам, он связался с экс-бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, который сбежал в Норвегию, и тот опознал на распространенном в Сети видео бывших сослуживцев.

"Медведев сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. У него есть доступ к мобильной связи и компьютеру. Мы отправили это видео. Он его несколько раз прослушал и просмотрел и однозначно опознает там своих бывших коллег — бойцов ЧВК Вагнера", — сказал Осечкин.

Он отметил, что Медведев сделал такой вывод «по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, что озвучивают по рации, и по целому ряду других моментов».

"Он однозначно утверждает, что к этой вот внесудебной казни, страшному убийству причастны бойцы незаконного вооруженного формирования, известного как ЧВК Вагнера", — подытожил основатель Gulagu.net.

Кто такой Андрей Медведев

Напомним, ранее проект Gulagu.net сообщил, что Андрей Медведев, который назвал себя командиром 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК Вагнера, сбежал в Норвегию и запросил политическое убежище в стране.

По словам правозащитника Владимира Осечкина, бывший командир отделения штурмовиков ЧВК Вагнера из Томской области Андрей Медведев нелегально пересек российско-норвежскую границу в Мурманской области "под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ" 12 января.

Он называет Медведева "командиром Евгения Нужина", который, напомним, был предположительно казнен кувалдой за сдачу в плен.

Бывший наемник ЧВК Вагнера из Томской области Андрей Медведев рассказывал, что 6 июля 2022 года он заключил контракт с компанией на четыре месяца. Его отправили в Сальск, а оттуда — в Луганскую область. Позже ЧВК в одностороннем порядке изменила контракт Медведева, продлив его сначала до шести, а потом до восьми месяцев. Мужчина самовольно убыл с места службы, так как ему не понравилось "то, что стало происходить": "тупые приказы" командования, избиения и унижения со стороны начальства, а также убийства наемников службой безопасности ЧВК Вагнера. Медведев говорил, что сожалеет о том, что поехал на войну.