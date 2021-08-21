Организацию журналистов "Четвертый сектор" признали иноагентом

Одна из основательниц проекта Анастасия Сечина написала в "Фейсбуке", что в качестве причины внесения в реестр была указана "политическая деятельность" организации.
"Там [на сайте Минюста] указаны цели и виды "политической деятельности", которой мы занимались. Так, нашей целью было, как выяснилось, "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия". [...] Даже лестно. И нигде не соврали. Так это вроде бы и должно быть устроено - журналисты влияют на общественное мнение и решения властей", - написала Сечина.
По ее словам, бывшим участникам "Четвертого сектора" по-прежнему грозит штраф "за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр инагентов (не могу согласиться с включением в реестр и не считаю, что должны были являться)".
"Да и власти не сидят сложа руки - Минюст начал готовить реестр неформальных объединений, которых также будет признавать инагентами. Угнетает", - добавила она.
"Четвертый сектор" - пермская общественная организация поддержки и развития медиапроектов - была создана в 2012 году. О начале внеплановой проверки НКО Минюст объявил 12 июля. После этого организация объявила о закрытии.
"Учитывая расширительное толкование законов (отсутствие формальных связей не имеет значения, ярлык повесят на все, до чего дотянутся), мы приняли решение закрыть проект", - писала Сечина.
Журналисты, входившие в "Четвертый сектор", решили продолжить в формате содружества фрилансеров "Артель".
По закону, включенная в реестр организация должна зарегистрироваться в минюсте и указывать информацию о признании "иностранным агентом" во всех публикациях в СМИ и интернете. Однако пока неясно, как это может быть реализовано в случае организации, которая уже закрылась.
В конце 2019 года "Четвертый сектор" получил премию "Редколлегия" за материал "Обвинительные клоны. Спецпроект о презумпции виновности в России", созданный вместе с изданиями "7х7" и "Версия-Саратов".
Накануне минюст внес в реестр СМИ-иноагентов телеканал "Дождь" и издание "Важные истории".
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