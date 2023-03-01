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Правозащитный проект Gulаgu.nеt опубликовал видео с Алексеем Навальным из владимирской колонии №6, в которой политик отбывает длительный срок заключения.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

Кадры с Навальным сняты на видеорегистратор, прикреплённый к одежде сотрудника ФСИН. Сам сотрудник отчитывает заключённого оппозиционера за короткие рукава на робе. В ответ Навальный указывает, что выданная ему одежда мала. В дальнейшем поведение политика было засчитано за "нарушение" и стало причиной его перевода в ШИЗО.

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В Gulаgu.nеt подчеркнули, что кадры с Навальным появились у сотрудников проекта благодаря утечке видеоархива колонии №6. Правозащитники обещают в ближайшее время опубликовать множество роликов из этого архива. Утверждается, что на них запечатлены факты грубейшего нарушения прав человека в исправительном учреждении.

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют "пыточными". Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключённых, страдающих различными заболеваниями и не следящими за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными.

С августа прошлого года администрация владимирской колонии №6 одиннадцать раз отправляла Навального в штрафной изолятор – камеру размером 2 на 3 метра, где заключённому приходится сидеть на железном табурете. Оппозиционер провёл в ШИЗО больше ста дней, что сказалось на состоянии его здоровья. Адвокат Навального говорил, что у подзащитного ухудшилось зрение, он испытывает боли в желудке и потерял семь килограммов веса.

В начале февраля стало известно, что Навального переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок – полгода. ПКТ – это камера с более строгим режимом содержания, куда помещают осуждённых за злостные нарушения порядка.

В данный момент против Навального расследуются несколько уголовных дел. Среди прочего российские власти обвиняют его в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.

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Радио Свобода
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