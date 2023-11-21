Опрос: война в Украине затягивается, доверие россиян к армии падает

75% россиян, опрошенных Gallup этим летом, заявили, что доверяют армии, что на 5% меньше, чем в начале полномасштабного вторжения. Снижение фиксируется во всех демографических и социальных группах – мужчины и женщины, молодёжь и пожилые люди, богатые и бедные меньше доверяют российским вооружённым силам.

В сентябре прошлого года Москва объявила частичную мобилизацию 300 тыс. человек, что вызвало протесты по всей стране. Позднее власти озвучили планы по увеличению численности вооружённых сил более чем на 30% в 2023 году.

После почти двух лет боевых действий в Украине, начавшихся в феврале 2022 года, потери как российской, так и украинской армий постоянно растут.

Американские исследователи утверждают, что неспособность Кремля и Минобороны одержать быструю победу в войне в Украине, которая, как первоначально ожидалось, продлится всего пару недель, "несколько подорвала" доверие россиян к армии.

Уровень доверия граждан России своим вооружённым силам снизился, хотя и остаётся достаточно высоким, об этом свидетельствуют данные опроса агентства Gallup.

"В период, когда доверие ко многим другим государственным институтам значительно выросло, тот факт, что этот тренд не затронул военных, заслуживает внимания", – говорится в публикации Gallup.

В 2023 году выросло доверие к полиции, финансовым структурам и судебной системе, причём, по мнению американских исследователей, все три показателя достигли "рекордных максимумов" с момента начала регистрации данных.

В то же время, несмотря на снижение доверия к армии, возросло доверие россиян к другим институтам.

Опрос Gallup показал, что доверие к такому общественному институту, как армия остаётся "крепкой". Показатель в 75% по-прежнему "соответствует тому, как на этот вопрос отвечают в Европе , начиная с 2022 года", – уточнили эксперты

Поддержание морального духа населения – актуальная проблема и для Украине, где по-прежнему идут бои и продолжается оккупация.

"Если в 2024 году уровень доверия населения вооружённым силам продолжит падать, это может создать ещё большую проблему для российского руководства, которое пытается сохранить общественную поддержку конфликта, в котором пока нет победителя", – пишет Gallup на своём сайте.

В организации полагают, что "причина ослабления доверия россиян своим вооружённым силам может заключаться в растущем несоответствии между восприятием политического и военного руководства страны".

В период с 2006 по 2018 год Gallup отмечал, что доверие к армии шло по схожему пути – независимо от того, одобряли или респонденты руководство страны или нет.

Однако с 2018 года, как показывают результаты опроса, доверие к военным пошатнулось среди тех, кто недоволен политикой властей.

Эта тенденция сохранилась и в 2023 году: доверие к военным среди тех, кто не одобряет руководство страны, упало до самого низкого уровня (40%) с 2006 года, уточняет Gallup.

"Неудавшийся мятеж вагнеровцев вполне мог сыграть свою роль в этом снижении, поскольку он не только стал серьёзным публичным вызовом авторитету президента Путина, но и поставил под сомнение как компетентность военных, так и одобрение их руководства", – пишут авторы исследования.