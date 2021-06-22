Пятерку ”самых выдающихся людей всех времен и народов” в мае 2021 года у россиян возглавляет Иосиф Сталин (39%), на втором месте Владимир Ленин (30%), на третьем — Александр Пушкин (23%), далее идут Петр I (19%) и Владимир Путин (15%).

Лидер этого рейтинга год от года меняется. Так, в 1989 году самой выдающейся личностью россияне считали Владимира Ленина — так отвечали 72% опрошенных. В 1994 и 1999 годах этот рейтинг возглавлял Петр I (41%), в 2003 году Ленин и Петр I разделили первенство (по 43%), в 2007 году россияне говорили, что самым выдающимся считают Александра Пушкина (47%), а начиная с 2012 года лидером этого списка так и остается Иосиф Сталин (в 2021 году — 42%, в 2021 году — 39%), пишет Znak.com.