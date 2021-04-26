aA
Российские туристы за время пандемии больше всего соскучились по Италии, Испании и странам Балтии, показал опрос, проведенный сервисом "Туту.ру", передает "Интерфакс".
Опрос: российские туристы соскучились по странам Балтии
© DELFI / Andrius Ufartas

"Больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об открытии сообщения с Испанией мечтают 16% респондентов. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). Их открытия ждут 13% респондентов", — сообщает пресс-служба сервиса.

По данным опроса, по 10% участников ждут открытия Чехии и Вьетнама, 8% — Китая, 7% — Болгарии. О Франции и Израиле мечтают по 6%, о Великобритании — 3%.

В опросе приняли участие 1 138 человек.

Страны Европы пока закрыты для российских туристов за исключением Греции, где действует квота на прием туристов. Также российские туристы могут попасть в Черногорию, Хорватию и Сербию. Власти Италии обсуждают возможность открытия границ для зарубежных туристов к началу июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Мэр Вильнюса призывает начать вакцинацию более молодого населения  обратился к жителям и по-русски (86)

26 апреля в Вильнюсе в выставочном центре Litexpo...

"Попутчики": что видит в глазах пассажиров кондуктор Виктория? Вильнюс - Клайпеда (11)

Вильнюсский железнодорожный вокзал. 6.30 утра. Холодно....

Политолог: к сожалению, некоторые страны превратили вакцину в оружие (35)

"Если вам колют вакцину Pfizer или Moderna, то вам предлагают...

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

В Каунасе состоялась акция протеста против тестирования детей на коронавирус (2)

26 апреля и Каунасского муниципалитета состоялась...

Министр экономики о "паспорте возможностей": предлагают два варианта тестирования, один из них – в аптеках (33)

Министерство экономики и инноваций и Министерство...