Определена дата президентских выборов в России

Совет Федерации на пленарном заседании в четверг, 7 декабря, утвердил дату президентских выборов в РФ. Голосование пройдёт 17 марта 2024 года.

71-летний Владимир Путин еще не объявил о своем намерении баллотироваться в пятый раз, но многие ожидают, что он сделает это в ближайшие дни, поскольку дата уже назначена.

В соответствии с конституционными реформами, проведёнными Путиным, он имеет право баллотироваться еще на два шестилетних срока после истечения срока нынешнего мандата в следующем году.

В условиях установленного жесткого контроля над политической системой России, победа Путина практически гарантирована. Те оппоненты, которые могли бы бросить ему вызов на выборах, либо находятся в тюрьме, либо живут за границей, а большинство независимых СМИ запрещены.